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حركة "بهلوانية" تنقذ ترامب من موقف محرج أمام أنصاره (فيديو)

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تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقف محرج في أول لقاء له مع أنصاره بعد ترشيحه رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة من قبل الحزب الجمهوري.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ترامب وهو يمشي، أمس الجمعة، نحو المنصة في ولاية نيوهمبشاير للتحدث إلى مناصريه.

لكن الرئيس الأمريكي تعثر وأوشك على السقوط، مما اضطره إلى تحريك ذراعيه بحركة "بهلوانية" سريعة لاستعادة توازنه.

المصدر:RT

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