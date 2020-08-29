حركة "بهلوانية" تنقذ ترامب من موقف محرج أمام أنصاره (فيديو)

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقف محرج في أول لقاء له مع أنصاره بعد ترشيحه رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة من قبل الحزب الجمهوري.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ترامب وهو يمشي، أمس الجمعة، نحو المنصة في ولاية نيوهمبشاير للتحدث إلى مناصريه.

لكن الرئيس الأمريكي تعثر وأوشك على السقوط، مما اضطره إلى تحريك ذراعيه بحركة "بهلوانية" سريعة لاستعادة توازنه.

Trump seemed to have some difficulty making him way to the podium before his speech in New Hampshire pic.twitter.com/E1mfZrrFvb — Aaron Rupar (@atrupar) August 29, 2020

المصدر:RT