 
مباشر

فرنسا.. سيارة تدهس مدير عام "بوندويل" حتى الموت

أخبار العالم

فرنسا.. سيارة تدهس مدير عام
Reuters
الشرطة الفرنسية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/omht

قالت قناة BFMTV، إن سيارة صدمت ودهست حتى الموت، جيروم بوندويل المدير العام لشركة الخضروات المعلبة الفرنسية Bonduelle.

وأضافت القناة، أن الحادث وقع الليلة الماضية في مدينة ليل. وفي التفاصيل، كان بونديل يتجول بالدراجة مع زوجته وأصدقائه عندما صدمته سيارة.

بعد الاصطدام، فر سائق السيارة من مكان الحادث.

وعلى الرغم من جهود، رجال الإنقاذ والأطباء الذين وصلوا إلى مكان الحادث، توفي بوندويل متأثرا بجراحه.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا