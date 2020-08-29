فرنسا.. سيارة تدهس مدير عام "بوندويل" حتى الموت
Reuters
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قالت قناة BFMTV، إن سيارة صدمت ودهست حتى الموت، جيروم بوندويل المدير العام لشركة الخضروات المعلبة الفرنسية Bonduelle.
وأضافت القناة، أن الحادث وقع الليلة الماضية في مدينة ليل. وفي التفاصيل، كان بونديل يتجول بالدراجة مع زوجته وأصدقائه عندما صدمته سيارة.
Décès de Jérôme Bonduelle, directeur général de Bonduelle https://t.co/QZbtoXKdbC via @lsa@ChouetteAgile@FCazals@Denis_Ferrand@olivier_frey— Pierre AGERON (@PierreAGERON) August 29, 2020
بعد الاصطدام، فر سائق السيارة من مكان الحادث.
وعلى الرغم من جهود، رجال الإنقاذ والأطباء الذين وصلوا إلى مكان الحادث، توفي بوندويل متأثرا بجراحه.
المصدر: نوفوستي