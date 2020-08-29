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تقطع السبل بسفينة بانكسي لإنقاذ المهاجرين في البحر (فيديو)

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تقطع السبل بسفينة بانكسي لإنقاذ المهاجرين في البحر (فيديو)
Reuters
السفينة لويز ميشيل
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أصدرت سفينة إنقاذ يمولها فنان الشارع البريطاني بانكسي نداءات استغاثة عاجلة، قائلة إنها تقطعت بها السبل في البحر المتوسط ومكتظة بمهاجرين لا تستطيع الوصول بهم إلى الشاطئ.

وبدأت السفينة لويز ميشيل، التي تحمل اسم واحدة من رائدات الحركة النسوية الفرنسية، العمل الأسبوع الماضي. وتحاول إيجاد ميناء آمن للمهاجرين الذين تقلهم وعددهم 219 التقطتهم قبالة ساحل ليبيا منذ يوم الخميس.

وكتب القائمون على السفينة، التي يعمل عليها طاقم مكون من 10 أفراد، سلسلة تغريدات على موقع "تويتر"، جاء فيها أن وضع السفينة يزداد سوءا، طالبين المساعدة دون جدوى من السلطات في إيطاليا ومالطا وألمانيا.

وجاء في أحد المنشورات: "نحن نصل إلى حالة طوارئ. نحتاج إلى مساعدة فورية". وأضاف المنشور أن السفينة عليها أيضا حقيبة موتى بها رفات مهاجر توفي.

وفي منشور آخر تم تأكيد عدم قدرة السفينة على التحرك "ولم تعد مالكة مصيرها"، بسبب سطحها المكتظ وطواق نجاة على جانبها "لكن فوق كل ذلك بسبب تجاهل أوروبا للنداءات العاجلة من أجل المساعدة الفورية".

وفي السابق، كانت لويز ميشيل التي يبلغ طولها 30 مترا والمطلية باللونين الوردي والأبيض، إحدى سفن البحرية الفرنسية، وتم شراؤها بعائدات مبيعات الأعمال الفنية لبانكسي.

المصدر: رويترز

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