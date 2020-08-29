تقطع السبل بسفينة بانكسي لإنقاذ المهاجرين في البحر (فيديو)

أصدرت سفينة إنقاذ يمولها فنان الشارع البريطاني بانكسي نداءات استغاثة عاجلة، قائلة إنها تقطعت بها السبل في البحر المتوسط ومكتظة بمهاجرين لا تستطيع الوصول بهم إلى الشاطئ.

وبدأت السفينة لويز ميشيل، التي تحمل اسم واحدة من رائدات الحركة النسوية الفرنسية، العمل الأسبوع الماضي. وتحاول إيجاد ميناء آمن للمهاجرين الذين تقلهم وعددهم 219 التقطتهم قبالة ساحل ليبيا منذ يوم الخميس.

After almost 6 hours of non-assistance by the #EU authorities, #LouiseMichel had to take as many people on board as possible to keep the situation stable. A crew of 10 is now on board a 30m ship with 219 survivors. 33 are still on a liferaft + 1 deceased person in a body bag. — LouiseMichel (@MVLouiseMichel) August 29, 2020

وكتب القائمون على السفينة، التي يعمل عليها طاقم مكون من 10 أفراد، سلسلة تغريدات على موقع "تويتر"، جاء فيها أن وضع السفينة يزداد سوءا، طالبين المساعدة دون جدوى من السلطات في إيطاليا ومالطا وألمانيا.

These are the survivors you are turning your back on #EU. After escaping untold horror and inhumanity they need a place of safety. @guardiacostiera@Armed_Forces_MT you must act now. pic.twitter.com/W4IEUAGido — LouiseMichel (@MVLouiseMichel) August 29, 2020

وجاء في أحد المنشورات: "نحن نصل إلى حالة طوارئ. نحتاج إلى مساعدة فورية". وأضاف المنشور أن السفينة عليها أيضا حقيبة موتى بها رفات مهاجر توفي.

وفي منشور آخر تم تأكيد عدم قدرة السفينة على التحرك "ولم تعد مالكة مصيرها"، بسبب سطحها المكتظ وطواق نجاة على جانبها "لكن فوق كل ذلك بسبب تجاهل أوروبا للنداءات العاجلة من أجل المساعدة الفورية".

#LouiseMichel is unable to move, she is no longer the master of her manoeuver, due to her overcrowded deck and a liferaft deployed at her side, but above all due to Europe ignoring our emergency calls for immediate assistance. The responsible authorities remain unresponsive. — LouiseMichel (@MVLouiseMichel) August 29, 2020

وفي السابق، كانت لويز ميشيل التي يبلغ طولها 30 مترا والمطلية باللونين الوردي والأبيض، إحدى سفن البحرية الفرنسية، وتم شراؤها بعائدات مبيعات الأعمال الفنية لبانكسي.

المصدر: رويترز