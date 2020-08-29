رئيس التشيك يخرج من المستشفى بعد عملية جراحية

غادر الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، اليوم السبت المستشفى العسكري المركزي في براغ، حيث أجريت له عملية جراحية في يده بعد إصابته مساء الأربعاء.

وذكرت محطة الإذاعة التشيكية، أن فترة نقاهة وإعادة تأهيل رئيس الدولة، ستستغرق من شهر ونصف إلى شهرين.

وتم إلغاء برنامج عمل الرئيس التشيكي للأسبوع القادم، الذي كان يتضمن جولة في بعض مناطق الجمهورية.

قبل أيام، أفادت وسائل الإعلام التشيكية بأن الرئيس البالغ 75 عاما من العمر، تعرض لكسر في ذراعه على إثر وقوعه على الأرض، حين حاول الاستغناء عن العصا التي يستخدمها عادة أثناء المشي.

وبعد ذلك، أكد المتحدث باسم الرئيس التشيكي دخول ميلوش زيمان للمستشفى، لإجراء عملية جراحية.

المصدر: تاس .