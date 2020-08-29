غوايدو يعول على دعم واشنطن حتى بدون ترامب في البيت الأبيض

أكد زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو أمس الجمعة أنه يعول على واشنطن في مواصلة الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو بغض النظر عمن سيفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.

وقال غوايدو إن مادورو يأمل في "خداع" المحيطين به لاعتقاده أن الأمور "يمكن أن تتحسن قليلا" بالنسبة للحكومة الفنزويلية بعد حسم نتيجة انتخابات 3 من نوفمبر بين الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وأضاف في مقابلة مع منظمة "الشفافية الدولية" مخاطبا مادورو: "مشكلتك ليس مع البيت الأبيض، مشكلتك مع وزارة العدل... فأنت متهم بتهريب المخدرات والإرهاب".

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وعبر غوايدو عن "شكره الجزيل" لإدارة ترامب على "دعم القضية الفنزويلية".

وكانت إدارة ترامب أول حكومة تقدم الدعم لغوايدو بعدما أعلن نفسه في يناير 2019 رئيسا انتقاليا لفنزويلا، في تحد لمادورو، الذي اعتبرت الجمعية الوطنية أنه "اغتصب" السلطة بعد فوزه بولاية ثانية في 2018 في انتخابات "مزورة".

وتتهم الولايات المتحدة مادورو أيضا بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وعرضت مكافأة بقيمة 15 مليون دولار لتسليمه.

وتستعد فنزويلا لاجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر، لكن غوايدو دعا أحزاب المعارضة الكبرى لمقاطعتها، بعدما عينت المحكمة العليا الموالية لمادورو، مجلسا للانتخابات بينما تعود صلاحية هذه الخطوة للبرلمان.

وقد أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تعترف بنتائج الانتخابات البرلمانية، فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى إرجائها بانتظار تنظيم عملية "شفافة".

المصدر: أ ف ب