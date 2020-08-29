محامي الأمريكي المتهم بقتل اثنين من المتظاهرين: موكلي تصرف دفاعا عن النفس

اعتبر محام بارز يدافع عن الصبي المتهم بقتل اثنين من المتظاهرين وإصابة آخر خلال مظاهرات في شوارع كينوشا بولاية ويسكونسن الأمريكية، أن موكله تصرف من منطلق الدفاع عن النفس.

وأضاف المحامي لين وود ومقره أتلانتا، أن اللقطات المصورة للمشاجرة ستبرئ ساحة كايل ريتنهاوس على الرغم من المعلومات الخاطئة التي تنشرها وسائل الإعلام، على حد وصفه.

وكتب وود على "تويتر" أمس الجمعة: "كايل ريتنهاوس تصرف دفاعا عن النفس. الاتهامات بالقتل لا سند لها في واقع الأمر. ويحدث إجهاض صارخ للعدالة بشأن هذا الصبي البالغ من العمر 17 عاما".

ويواجه ريتنهاوس ست تهم جنائية منها القتل من الدرجة الأولى والشروع في القتل. ويقول الادعاء إنه قطع مسافة 50 كيلومترا إلى كينوشا من منزله في أنتيوتش بولاية إلينوي قبل إطلاق النار في حوالي الساعة 11:45 مساء الثلاثاء.

ويتهم الادعاء ريتنهاوس بإطلاق النار من بندقية على ثلاثة متظاهرين حاولوا شل حركته مما أدى إلى مقتل جوزيف روزنباوم (36 عاما) وأنتوني هوبر (26 عاما).

Here is a second-by-second breakdown of the deadly Kenosha, Wis., shooting by teen. @_esaliba used footage from that night to piece together what happened.



Warning: the footage is graphic and may be disturbing. pic.twitter.com/yHGXrUuaGY — NBC News NOW (@NBCNewsNow) August 28, 2020

وتستند الشكوى الجنائية إلى العديد من مقاطع الفيديو التي سجلها الشهود كدليل إدانة ومنها مقطع يظهر فيه ريتنهاوس وهو ينادي صديقا من مكان الحادث قائلا "لقد قتلت شخصا للتو".

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وأرجأ قاض من ولاية إلينوي يوم الجمعة تسليمه إلى ويسكونسن، في حين قام المتهم المراهق بترتيب فريق قانوني خاص. ولم يظهر ريتنهاوس، حارس الإنقاذ السابق في جمعية الشبان المسيحيين والمحتجز دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة، في الجلسة التي بثت على الهواء.

وكانت مدينة كينوشا المطلة على بحيرة ميشيغان والتي يغلب البيض على سكانها ويقطنها حوالي 100 ألف شخص، قد تحولت إلى أحدث بؤرة ساخنة في صيف حافل بالاحتجاجات على وحشية الشرطة والعنصرية بعد أن أطلقت الشرطة النار على جيكوب بليك (29 عاما) في ظهره أمام أعين أطفاله الثلاثة.

المصدر: "رويترز"