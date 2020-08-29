رئيس صربيا يخشى اللقاء في واشنطن بشأن كوسوفو

قال رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، إنه يشعر بالخوف قبيل اللقاء في واشنطن لبحث موضوع كوسوفو، حيث ووفقا لمصادر كوسوفية، سيُطلب من الرئيس الصربي التوقيع على الاعتراف بانفصال الإقليم.

وقال فوتشيتش، اليوم السبت، في مقابلة مع TV Pink: "الجوهر يكمن في أن ( رئيس وزراء كوسوفو غير المعترف بها) أفدولا هوتي، وبعض المسؤولين الألبان يقولون إنهم ذاهبون إلى الولايات المتحدة لنيل الاعتراف بكوسوفو، وجاء في تصريحات غير رسمية من جانبهم، أنه سيتوجب علي التوقيع على كل ما يقدم في واشنطن.. لقد استمعت إلى ذلك وأتوقع مفاجآت.. لست قلقا قبل الاجتماع، بل أشعر بالهلع، رغم كل خبرتي، أشعر بالخوف، ومع ذلك، سأكافح بحزم".

وردا على سؤال حول ما إذا كان لقاؤه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محتملا، قال فوسيتش إنه "يتوقع مفاجأة يعدونها لنا، ولأنني سأرفض هذا العرض، ثم أعتقد أنه لن يكون هناك لقاء مع ترامب".

المصدر: تاس