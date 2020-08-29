 البحرية التركية تبث شرق المتوسط رسالة جديدة عبر نظام الإنذار الآلي

ذكرت صحيفة "صباح" التركية، أن البحرية التركية بثت ليلة السبت عبر قنوات نظام الإنذار الآلي الدولي (NAVTEX)، رسالة حول إجراء تدريب رمايات نارية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقالت الصحيفة، إن هذه التدريبات البحرية ستجري في الفترة من 29 أغسطس إلى 11 سبتمبر.

ونوهت الصحيفة، بأن التدريبات ستجري جنوب مدينة أنامور في محافظة مرسين. تقع هذه المدينة على بعد 73 كلم شمال ساحل قبرص.

وفي يوم الخميس، أصدرت السلطات التركية تحذيرا مماثلا بشأن تنفيذ رمايات نارية سيتم إجراؤها في 1 و 2 سبتمبر.

ويستخدم نظام NAVTEX لتنبيه السفن والطائرات، بخصوص إجراء التدريبات في البحر في منطقة معينة من العالم.

المصدر: إنترفاكس