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قتلى بانهيار مطعم في شمال الصين (فيديو)

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قتلى بانهيار مطعم في شمال الصين (فيديو)
5 قتلى نتيجة انهيار مطعم في شمال الصين
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أكدت السلطات المحلية الصينية مصرع 5 أشخاص بينما لا يزال نحو 4 آخرين محاصرين، بعد انهيار مطعم اليوم السبت في مدينة لينفن بمقاطعة شانشي في شمالي البلاد.

وقع الحادث في حوالى الساعة 9:40 صباحا بالتوقيت المحلي في محافظة شيانغفن، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.

وحتى الساعة 12:00 ظهرا، تم إنقاذ 33 شخصا. وما زال رجال الإنقاذ يبحثون عن المحاصرين بين انقاض المبنى المنهار المكون من طابقين.

المصدر: شينخوا

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