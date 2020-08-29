قتلى بانهيار مطعم في شمال الصين (فيديو)

أكدت السلطات المحلية الصينية مصرع 5 أشخاص بينما لا يزال نحو 4 آخرين محاصرين، بعد انهيار مطعم اليوم السبت في مدينة لينفن بمقاطعة شانشي في شمالي البلاد.

وقع الحادث في حوالى الساعة 9:40 صباحا بالتوقيت المحلي في محافظة شيانغفن، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.

وحتى الساعة 12:00 ظهرا، تم إنقاذ 33 شخصا. وما زال رجال الإنقاذ يبحثون عن المحاصرين بين انقاض المبنى المنهار المكون من طابقين.

#Chine 🇨🇳 Vers 9h40 aujourd'hui, un restaurant de deux étages à Linfen, Shanxi, s'est effondré. Les sauveteurs ont retrouvé 23 personnes dont deux morts à mid, les recherches continuent V @thepapercnhttps://t.co/YG4F4rxR0S

pic.twitter.com/DQNH22CpGM — AsieNews (@AsiaNews_FR) August 29, 2020

المصدر: شينخوا