الشرطة التركية تستخدم الغاز المسيل للدموع أثناء مراسم تشييع محامية مسجونة

أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع وطاردت مئات المشيعين أثناء مراسم دفن المحامية إيبرو تيمتيك، التي توفيت في السجن بعد إضراب طويل عن الطعام دام 238 يوما.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن عناصر الشرطة فرقوا تجمعا بالقوة لأصدقاء وأنصار المحامية، فيما كانوا يحاولون معاينة جثمانها في مقر مجلس الطب الشرعي حيث يفترض أن يجري تشريح جثمانها.

وقال أصدقاء تيمتيك (42 عاما) إنها كانت تزن 30 كيلوغراما فقط وقت وفاتها مساء الخميس، ما أثار تنديدا كبيرا من أحزاب المعارضة في تركيا وروابط المحاماة الدولية والاتحاد الأوروبي.

وتوفيت المحامية تيمتيك مسجونة بعد إدانتها بالانضمام لمنظمة إرهابية، ودخولها في إضراب عن الطعام استمر 238 يوما للمطالبة بمحاكمة عادلة.

المصدر: وكالات