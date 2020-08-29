اليابان.. ترجيح البت في خلافة آبي منتصف سبتمبر

ذكرت وكالة "كيودو" اليوم السبت، أن الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان سيختار خلفا لرئيس الوزراء شينزو آبي في 15 سبتمبر تقريبا بعد إعلان آبي المفاجئ استقالته لأسباب صحية.

وقالت "كيودو" إن السيناريو الرئيسي هو إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر، في حين قالت وسائل الإعلام إنه سيتم تحديد الشكل والتاريخ يوم الثلاثاء.

ونقلت "كيودو" عن تارو آسو، نائب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء السابق وهو أيضا وزير مالية آبي، أنه لا يعتزم الانضمام إلى سباق خلافة آبي.

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وامتنع آبي خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه قرار استقالته أمس الجمعة، عن تحديد اسم الشخص الذي يفضله لخلافته.

وأشار وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا إلى اعتزامهما ترشيح نفسيهما في حين يعد يوشيهيدي سوغا، كبير أمناء مجلس الوزراء، ووزير الدفاع تارو كونو من بين المرشحين المحتملين.

وقال آبي إن تحديد الجدول الزمني لانتخابات الحزب أمر تقرره قيادة الحزب الديمقراطي الحر، لكنه يعتقد أنه سيظل متماسكا صحيا حتى يتم اختيار خليفة له.

وعادة يتعين على الحزب إعلان انتخابات قيادته قبل شهر من إجرائها ولكن في حالة أي استقالة مفاجئة يمكن الدعوة لإجراء انتخابات استثنائية "في أسرع وقت ممكن" بين أعضاء البرلمان وفروع الحزب الديمقراطي الحر المحلية.

ومن المؤكد فعليا أن يصبح رئيس الحزب الديمقراطي الحر الذي يتزعمه آبي رئيسا للوزراء بسبب أغلبية الحزب في المجلس الأدنى من البرلمان.

المصدر: "رويترز"