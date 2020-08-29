ترامب: حزين لترك آبي منصب رئيس وزراء اليابان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، إنه حزين للغاية لاستقالة شينزو آبي، من منصب رئيس الوزراء الياباني.

ونقلت المجموعة الإعلامية للبيت الأبيض، عن الرئيس الأمريكي، قوله "لدينا علاقة عظيمة ورائعة، وأنا حزين جدا لهذه الاستقالة، لأنه ربما يكون من الصعب عليه المغادرة".

ووصف ترامب، رئيس الحكومة اليابانية المستقيل آبي، بأنه "صديق جيد للغاية".

في وقت سابق، أشار رئيس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي، إلى أنه اتخذ قرار الاستقالة من منصبه.

وذكر أنه تمكن خلال السنوات الثماني التي قضاها كرئيس للوزراء الياباني، "من التغلب على المرض، لكن في يونيو اكتشف عودة المرض". ويعاني آبي من التهاب القولون التقرحي.

شغل آبي منصب رئيس وزراء اليابان، لفترة قياسية طويلة. انتخب رئيسا للحكومة في عام 2012، وفي 24 أغسطس 2020، تجاوزت فترة وجوده في المنصب، 2799 يوما.

المصدر: وكالات