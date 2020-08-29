ترامب يتهم الديمقراطيين بدفع بلاده لشراء النفط من روسيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه بسبب معارضة الديمقراطيين لبناء خط أنابيب لنقل النفط،، يتعين على الولايات المتحدة شراء النفط من روسيا.

وقال ترامب خلال كلمة في نيو هامبشاير، إن أسعار الكهرباء في منطقة نيو إنجلاند الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة، هي الأعلى في البلاد.

وأضاف: "في نيو إنجلاند، أعلى أسعار للطاقة في الولايات المتحدة. هل تعرفون لماذا؟ لأن حاكم نيويورك الديمقراطي أندرو كومو، لا يسمح بمد خط أنابيب عبر الجزء العلوي من ولاية نيويورك لكي نتمكن من نقل النفط والغاز المتوفرين لدينا بكثرة إلى هناك".

وتابع ترامب: "هل تعرفون من أين نشتري الطاقة اللازمة لنا؟ من روسيا. لم تعلموا ذلك؟ لديكم هنا الكثير من السفن من روسيا، لأن الحاكم كومو من نيويورك، لا يسمح بمد خط الأنابيب".

في عام 2019، اشترت الولايات المتحدة ما معدله 515 ألف برميل من النفط يوميا من روسيا. قدر إجمالي سعر واردات النفط والمنتجات البترولية الروسية إلى الولايات المتحدة بنحو 13.8 مليار دولار في عام 2019.

المصدر: نوفوستي