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أنقرة: اليونان تصعد في المتوسط دون إدراك حجمها

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أنقرة: اليونان تصعد في المتوسط دون إدراك حجمها
Globallookpress
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اعتبر رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أن سلطات اليونان تحاول تصعيد الأوضاع شرقي البحر المتوسط دون أن تأخذ في الحسبان قدراتها.

وأشار شنطوب إلى أن تركيا سجلت في صفحات تاريخها انتصارات كبيرة، مشيرا إلى أن دولا عديدة غير معنية بالمنطقة بدأت تتدخل فيها بعد ظهور نتائج الأبحاث حول احتمال وجود مصادر للغاز الطبيعي في شرق المتوسط.

وأضاف أن اليونان وقبرص تعملان على تصعيد التوتر في المنطقة، مؤكدا أن تركيا ستستخدم كل ما بوسعها بموجب القانون الدولي، للحفاظ على مصالحها، سواء في البر أو البحر، وأيضا على مصالح "شمال قبرص التركية".

وشدد على أن تركيا لا تدعي الحقوق في مناطق صلاحية دول أخرى، وأضاف: "اليونان دولة تحاول دائما إثارة وتصعيد الأوضاع شرقي البحر المتوسط، دون أن تضع بالحسبان (حجم) قدراتها وقوتها".

ونوه إلى أن تركيا لم تعد كما كانت في السابق حيث عززت قدراتها الاقتصادية والعسكرية لتحمي مصالحها.

المصدر: الأناضول

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