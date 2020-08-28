مجلس الأمن يجدد تفويض "اليونيفيل" في لبنان

جدد مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة تفويض قوّة الأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل" عاما واحدا وخفض عددها، مطالبا بيروت بتسهيل الوصول إلى أنفاق تعبر الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل.

وأشار دبلوماسيون إلى أن المجلس تبنى بإجماع أعضائه الـ15 مشروع قرار في هذا الإطار صاغته فرنسا.

ونص القرار على أنه "نظرا لأن "اليونيفيل" طبقت ولايتها بنجاح منذ 2006، ما أتاح لها صون السلام والأمن، فإن المجلس يقرر خفض الحد الأقصى للأفراد من 15 ألف عسكري إلى 13 ألفا".

ولن يغير هذا القرار كثيرا، حيث أن عدد جنود حفظ السلام التابعين لليونيفل يبلغ حاليا 10500 حسب مصدر طلب عدم ذكر اسمه.

من جهة ثانية، يدعو النص "حكومة لبنان إلى تسهيل الوصول السريع والكامل لـ"يونيفيل" إلى المواقع التي تريد القوة التحقيق فيها، بما فيها كل الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق، الذي يفصل لبنان عن إسرائيل، والمتصلة باكتشاف أنفاق تسمح بالتوغل في الأراضي الإسرائيلية".

ودفعت الولايات المتحدة منذ بداية الصيف لخفض عدد "يونيفيل" وإتاحة الوصول إلى الأنفاق التي ينسب إنشاؤها إلى حزب الله.

ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريشش إلى "وضع خطة مفصلة، مع مواعيد وآليات محددة"، بالتنسيق مع لبنان والدول المساهمة بقوات، لتحسين أداء "اليونيفيل".

المصدر: أ ف ب