الولايات المتحدة تنفذ خامس حكم إعدام منذ يوليو 2020

نفذ في الولايات المتحدة بعد ظهر يوم الجمعة خامس حكم إعدام منذ استئناف العقوبة في شهر يوليو 2020 بعد توقف دام 17 عاما.

وأعدمت السلطات قاتل الأطفال كيث نيلسون المدان في قضية قتل باميلا بتلر البالغة من العمر 10 سنوات عام 1999.

وتلقى نيلسون حقنة قاتلة في السجن الفيدرالي في تيري هوت بولاية إنديانا.

جدير بالذكر أن المحكمة العليا الأمريكية وافقت في الرابع عشر من يوليو على استئناف عقوبة الإعدام بعد 17 عاما من وقفها.

المصدر: وكالات