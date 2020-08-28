"العال" الإسرائيلية تسيّر أول رحلة تجارية إلى الإمارات الاثنين.. وكوشنر على متنها

أعلنت شركة طيران "العال" الإسرائيلية، أنها ستسيّر يوم الاثنين القادم أول رحلة تجارية مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبي، مع مضي إسرائيل والإمارات قدما في تنفيذ اتفاق تطبيع العلاقات.

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وقال متحدث "العال" إن رحلة العودة من أبوظبي إلى تل أبيب ستكون بعد ظهر الثلاثاء الأول من سبتمبر.

وذكرت هيئة المطارات الإسرائيلية أن رحلة الذهاب ستحمل الرقم "‭‭LY 971‬‬" والعودة "‭‭LY 972‬‬"، في إشارة إلى رمز الاتصال الدولي للإمارات وإسرائيل على الترتيب.

ويتوقع أن تنقل الرحلة المباشرة الأولى بين مطار بن غوريون في تل أبيب والعاصمة الإماراتية أبوظبي وفدا إسرائيليا ومساعدين كبارا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي توسط في التوصل لاتفاق السلام الإسرائيلي الإماراتي المعلن عنه في 13 أغسطس الحالي.

ورجح مسؤول أمريكي أن يكون جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره المكلف بملف عملية السلام الشرق أوسطية، بين المسؤولين الأمريكيين على متن الرحلة التي ستقلع في العاشرة صباحا (07.00 بتوقيت غرينتش) في 31 أغسطس.

من جانبه، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة نشرها اليوم: "الأسبوع القادم ستكون هناك للمرة الأولى رحلة جوية تجارية إلى أبوظبي. هكذا بالضبط يكون السلام مقابل السلام".

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المصدر: رويترز