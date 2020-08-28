شاهد.. أنثى دلفين تحاول إنقاذ صغيرها وهي تحتضر بعد تسرب نفطي قبالة موريشيوس

نفقت أنثى دلفين وصغيرها بعد محاولات مضنية لإنقاذه من الموت وسط المياه الملوثة بالنفط قبالة سواحل موريشيوس.

وتظهر لقطات، حصلت عليها "رويترز" من صياد حاول إنقاذ الدلفين وأمه، اللحظات الأخيرة اليائسة للأم وصغيرها قبل نفوقهما.

ونفق منذ يوم الاثنين ما لا يقل عن 40 دلفينا في موريشيوس، بينها 38 جرفتها المياه إلى الشاطئ، إضافة إلى أنثى الدلفين وصغيرها المذكورين، حيث غرقت سفينة يابانية بعد جنوحها في يوليو الماضي وتسرب النفط منها.

وقال الصياد ياسفير هيناي (31 عاما) الذي التقط صور الأم وصغيرها إن عدد الدلافين النافقة قد يرتفع، مشيرا إلى أنه شاهد زهاء 200 دلفين داخل الشعاب المرجانية صباح الجمعة، بينها ما بين 25 و30 دلفينا نافقة.

وحاول الصيادون دفع الدلافين من المياه الضحلة إلى المياه العميقة.

وصرح هيناي "توجد بقعة نفطية على سطح المياه داخل الشعاب المرجانية وإذا بقيت الدلافين هناك، فربما تموت جميعا، لكن إذا خرجت، ربما تكون هناك فرصة للنجاة.. كنا نحدث ضوضاء في القارب كي ندفع الدلافين إلى الخروج من الشعاب المرجانية".

المصدر: رويترز