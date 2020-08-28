ماكرون يحذر من خطورة أي تدخل في شؤون بيلاروس

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أي محاولة للتدخل الخارجي في شؤون بيلاروس، تنطوي على خطر تحول الأزمة في هذا البلد إلى مشكلة دولية.

وقال ماكرون للصحفيين اليوم الجمعة، إن "أي تدخل خارجي في الوضع في بيلاروس سيؤدي إلى تدويل المشكلة.. نعتبر تدخلا كهذا تطورا غير مرغوب فيه".

وأكد أن فرنسا وألمانيا لا تودان "تكرار ما حدث في أوكرانيا"، مضيفا: "نسعى إلى إشراك روسيا في الحوار حول بيلاروس كي تساعد في إقناع الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بقبول وساطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" وإقامة حوار بين السلطات والمجتمع.

وكان الرئيس الإستوني يوري راتاس قال إن لكاشينكو رفض الحديث مع ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حين حاولا الاتصال به عبر الهاتف.

المصدر: وكالات