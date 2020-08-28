دبلوماسية إثيوبية: سد النهضة لا رجعة عنه

قالت السفيرة الإثيوبية لدى أوغندا المسهاي مسرت، إن بناء سد النهضة ليس تحولا لإثيوبيا فقط بل للمنطقة والقارة الإفريقية.

وأضافت في لقاء مع وكالة الأنباء الإثيوبية أن سد النهضة يعد رمزا للدول الإفريقية الأخرى ويدل على أن القارة الإفريقية تستطيع تحقيق التنمية من خلال استغلال مواردها الطبيعية.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن إثيوبيا تساهم بنسبة 86% من مياه النيل لم تستفد منه، موضحة أن استكمال السد سيلعب دورا كبيرا في تحقيق التنمية في البلاد.

وشددت أن بناء السد أمر لا رجعة فيه وسيغير الوضع التاريخي والقانوني الراهن وكذلك الروايات الإعلامية التي تضعها دول المصب، في الوقت الحاضر.

وقالت إن إثيوبيا دعت دول المصب لإجراء مفاوضات حول إعادة النظر في الحصص العادلة للموارد الطبيعية العابرة للحدود، ووصفت ملء السد بأنه إنجاز رائع لكل من إثيوبيا وجميع دول حوض النيل.

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية