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أردوغان لستولتنبرغ: تركيا ستواصل حماية مصالحها في شرق المتوسط

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أردوغان لستولتنبرغ: تركيا ستواصل حماية مصالحها في شرق المتوسط
Reuters CHRISTIAN HARTMANN
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أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث في مكالمة هاتفية مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ الوضع في شرق المتوسط، اليوم الجمعة.

وأكد أردوغان للأمين العام أن تركيا ستواصل حماية مصالحها "في كل مكان".

كما دعا الرئيس التركي حلف الناتو إلى "تحمل مسؤولياته تجاه الخطوات الأحادية الجانب التي تتجاهل القانون الدولي وتضر بالسلام الإقليمي شرقي المتوسط".

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وفي الوقت ذاته، شدد أردوغان على أن تركيا تؤيد "حلا عادلا في شرقي المتوسط، يصب في مصلحة جميع الدول".

ويأتي ذلك على خلفية التوترات بين تركيا واليونان، اللتين تعتبران عضوين في حلف الناتو، بشأن ترسيم الحدود البحرية والتنقيب عن الموارد الطبيعية في شرق المتوسط.

وفي ظل التوترات، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يستعد لفرض عقوبات على تركيا ردا عل أعمالها في المنطقة، وأن العقوبات قد تناقش خلال القمة المقبلة للاتحاد في 24 سبتمبر القادم.

المصدر: وكالات

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