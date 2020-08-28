إثيوبيا: بناء سد النهضة لا رجعة فيه وعلى مصر التعاون معنا بلا تسييس أو تصعيد

قال سفير إثيوبيا لدى جنوب إفريقيا شيفيراو تيكلماريم، إن سد النهضة هو مشروع إفريقي سيسهم بشكل كبير في التكامل الاقتصادي الإفريقي.

وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية: "إعادة مفاوضات سد النهضة من واشنطن إلى الاتحاد الإفريقي كمشروع إفريقي يعد إنجازا تاريخيا بحد ذاته".

وصرح بأن مشروع سد النهضة يفيد الإثيوبيين والأفارقة ويفيد المجتمع الدولي أيضا، وتابع: "لكن عندما لا نلبي بعض احتياجاتنا الأساسية، فهذا يعني تحديا للقارة ولنا جميعا، لذلك يجب علينا أن نقف حازمين وموحدين في تلبية احتياجاتنا التنموية بالإضافة إلى تطوير مواردنا الطبيعية".

وذكر أن إثيوبيا تواصل اتباع المبادئ الدولية للاستخدام العادل والمعقول للموارد الطبيعية المشتركة بينها وبين الدول المجاورة، مشيرا إلى عدم وضوح الدوافع غير المعلنة عن مصر لعرقلة المفاوضات.

وأضاف أن مصر والسودان سيستفيدان من التدفق السلس للمياه ويجنبهما من ترسب الطمي، وأنه لا يوجد أي سبب منطقي لمصر لتسييس أو تصعيد المفاوضات وعرقلتها.

المصدر وكالة الأنباء الإثيوبية