الولايات المتحدة ستخفض قواتها في العراق بواقع الثلث إلى نحو 3500 جندي

قال مسؤول أمريكي يوم الجمعة إن الولايات المتحدة قد تخفض قواتها في العراق بنحو الثلث خلال الأشهر المقبلة، في خطوة متوقعة بعد تعهد إدارة الرئيس ترامب مؤخرا بتخفيض القوات.

وصرح مسؤول أمريكي، طلب عدم نشر اسمه، بأن الولايات المتحدة ستخفض تواجدها في العراق إلى حوالي 3500 جندي في الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة.

ويقول مسؤولون في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إن القوات العراقية أصبحت الآن قادرة على التعامل مع فلول تنظيم "داعش" بمفردها.

وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي الشهر الحالي، أكد الرئيس ترامب وعده بسحب القوات الأمريكية من العراق.

المصدر: رويترز