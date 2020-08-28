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الولايات المتحدة.. إصابة 4 أشخاص بكورونا في مؤتمر للحزب الجمهوري

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الولايات المتحدة.. إصابة 4 أشخاص بكورونا في مؤتمر للحزب الجمهوري
Reuters JRB
مؤتمر للحزب الجمهوري بولاية كارولاينا الشمالية
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كشف مسؤولون محليون بولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية عن أن نتائج الفحوصات أكدت إصابة 4 أشخاص مشاركين في مؤتمر الحزب الجمهوري بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الحساب الرسمي لمقاطعة ماكلنبورغ على "تويتر" أن اثنين من الحضور واثنين من فريق التنظيم أصيبوا بالفيروس "وجرى عزلهم فورا".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر.

وسيواجه ترامب ونائبه مايك بينس، المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي يخوض الانتخابات إلى جانب المرشحة لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس.

المصدر: وكالات

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