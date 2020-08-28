زاخاروفا تعلق على معاقبة واشنطن للروس الذين صمموا لقاحا ضد كورونا

وقع العلماء والمختصون الروس، الذين عملوا في مجال تصميم وتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، تحت العقوبات الأمريكية التي فرضت ضد ثلاثة معاهد دراسات علمية روسية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مجال تعليقها على ذلك: "من غير الواضح كيف ستشرح السلطات الأمريكية لمواطنيها، هذه المحاولة لمعاقبة الأشخاص الذين يعملون وبنجاح للعثور على علاج لمرض أودى حتى الآن بحياة أكثر من 180 ألف مواطن أمريكي".

وأضافت زاخاروفا، أنه يتكون انطباع، أن الأمر يتعلق بالاستخدام المبتذل للعقوبات، بهدف مساعدة شركات الأدوية الأمريكية، على غرار إصرار واشنطن على فرض الغاز الأمريكي على السوق الأوروبية.

وشددت الدبلوماسية على أنه "فيما يتعلق بالتبرير الذي استخدمه الجانب الأمريكي، والمتلخص في التورط المزعوم للمعاهد العلمية المذكورة، في برامج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، فلم يتم تقديم أي دليل، كما هو الحال دائما".

المصدر: RT