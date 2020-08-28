الاتحاد الأوروبي يلوح بفرض عقوبات على السفن التركية بسبب خلاف شرق المتوسط

صرح رئيس الدبلوماسية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي يعد عقوبات ضد تركيا يمكن مناقشتها في القمة القادمة للتكتل في 24 سبتمبر كطريقة للرد على النزاع في شرق البحر المتوسط مع اليونان.

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وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن الإجراءات يمكن أن تشمل الأفراد أو السفن أو استخدام الموانئ الأوروبية، مضيفا أن الاتحاد سيركز على كل ما يتعلق "بالأنشطة التي نعتبرها غير قانونية".

وتصاعدت حدة التوترات بين تركيا واليونان بعد أن أرسلت أنقرة سفينة مسح إلى منطقة متنازع عليها في شرق البحر المتوسط هذا الشهر، في خطوة وصفتها أثينا بأنها غير قانونية.

المصدر: "رويترز"