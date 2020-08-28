ميركل تأمل ألا تستخدم روسيا احتياطي رجال إنفاذ القانون في بيلاروس

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عن أملها في ألا تستخدم موسكو، في بيلاروس، الاحتياطي من رجال إنفاذ القانون، الذي أنشأته خصيصا لهذه الجمهورية السوفيتية السابقة.

وقالت ميركل، في مؤتمر صحفي في برلين اليوم ردا على طلب مراسل "تاس" لتقييم تصريح الرئيس فلاديمير بوتين بشأن تشكيل هذا الاحتياطي: "آمل أن لا تصل الأمور إلى حد استخدام مثل هذه القوات". ووفقا لها، فإن الأشخاص الذين خرجوا إلى شوارع المدن البيلاروسية يناضلون من أجل الحق في التعبير عن آرائهم بحرية.

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وأكدت المستشارة "ينبغي أن يكونوا قادرين على القيام بذلك بأنفسهم، دون تدخل خارجي". وقالت: "لقد ناقشت مع الرئيس الروسي، أنه يجب احترام سيادة البلاد فيما يتعلق ببيلاروس".

وتعتقد المستشارة الألمانية أن الغرب بحاجة إلى الحفاظ على العلاقات والحوار مع روسيا، وعلى الرغم من الصعوبات، فلا داعي لتغيير السياسة الحالية.

المصدر: تاس