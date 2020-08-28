لوكاشينكو يحذر أوروبا من عواقب الحرب في بيلاروس

حذر رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، الدول الأوروبية، من مغبة اندلاع الحرب في بلاده، وقال إنه يتعين على هذه الدول، أن تفكر فيما ستتحول إليه أوروبا إذا "اشتعلت النيران" في بيلاروس.

وقال لوكاشينكو، خلال لقاء مع العاملين في مؤسسة إنتاجية: "يجب عليهم، في الخارج أيضا التزام الهدوء. وأن يمسكوا رؤوسهم بأيديهم ويفكروا فيما يمكن أن تتحول إليه أوروبا، إذا اندلعت النيران هنا".

ونوه بأنه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، يفهمان ما يمكن أن تكون عليه العواقب. وشدد على أن بيلاروس يمكن أن تتحول إلى مسرح للعمليات العسكرية، إذا استمرت الأزمة في هذا البلد.

ووفقا له، لا يحتاج الغرب إلى بيلاروس، فهي تظل نقطة انطلاق لروسيا. وقال: "لكن ليس وفق الطريقة التي ألقى بها هتلر جيشه تجاه موسكو. بل الأمر يتعلق بانتقال التكنولوجيا".

وشدد رئيس بيلاروس، على أن الدول الغربية بحاجة إلى "تثبيت" سلطة أخرى موالية لها في بيلاروس لكي تطلب من الدول الأجنبية المساعدة العسكرية ونشر القوات. وقال: "إنهم بحاجة إلى سوق هنا يبيعون فيها منتجاتهم".

المصدر: إزفيستيا