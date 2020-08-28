عبد اللهيان: الشرق الأوسط الجديد سيتشكل من خلال طرد أمريكا نهائيا من المنطقة

قال مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أميرعبد اللهيان، إن الشرق الأوسط الجديد سيتشكل من خلال طرد الولايات المتحدة الأمريكية نهائيا من المنطقة.

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وردا على تصريحات برايان هوك، المبعوث الأمريكي إلى إيران الذي تنحى عن منصبه مؤخرا، قال عبد اللهيان عبر صفحته الخاصة على "تويتر" إن "هوك، أطلق تسمية الشرق الأوسط الجديد على خيانة الإمارات لفلسطين"، وأضاف أنه "يتحتم على حكام البيت الأبيض أن يعرفوا أن الشرق الأوسط الجديد سيتشكل من خلال الطرد النهائي للولايات المتحدة من المنطقة".

برايان هوك با اشاره به خيانت امارات به فلسطين، آنرا #خاورميانه_جديد خواند. حكام كاخ سفيد بايد بدانند كه خاورميانه جديد با بيرون راندن قطعی #آمريكا از منطقه شكل خواهد گرفت. خاورميانه جديد ، منطقه ای عاری از گاودوشان آمريكايست. pic.twitter.com/NPzQYlxJ7m — H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) August 27, 2020

وشدد المسؤول الإيراني على أن "الشرق الأوسط الجديد سيكون منطقة خالية من رعاة البقر الأمريكيين".

وكانت الإمارات وإسرائيل أعلنتا في وقت سابق هذا الشهر توصلهما إلى اتفاق سلام بين الجانبين برعاية أمريكية، وهو يعد أول اتفاق سلام بين دولة عربية وإسرائيل منذ 25 سنة.

المصدر: إرنا