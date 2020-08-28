 
مباشر

عبد اللهيان: الشرق الأوسط الجديد سيتشكل من خلال طرد أمريكا نهائيا من المنطقة

أخبار العالم

عبد اللهيان: الشرق الأوسط الجديد سيتشكل من خلال طرد أمريكا نهائيا من المنطقة
ar.irna.ir
حسين أمير عبد اللهيان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/omak

قال مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أميرعبد اللهيان، إن الشرق الأوسط الجديد سيتشكل من خلال طرد الولايات المتحدة الأمريكية نهائيا من المنطقة.

إقرأ المزيد
واشنطن تعلن موعد إعادة عقوباتها على إيران
واشنطن تعلن موعد إعادة عقوباتها على إيران

وردا على تصريحات برايان هوك، المبعوث الأمريكي إلى إيران الذي تنحى عن منصبه مؤخرا، قال عبد اللهيان عبر صفحته الخاصة على "تويتر" إن "هوك، أطلق تسمية الشرق الأوسط الجديد على خيانة الإمارات لفلسطين"، وأضاف أنه "يتحتم على حكام البيت الأبيض أن يعرفوا أن الشرق الأوسط الجديد سيتشكل من خلال الطرد النهائي للولايات المتحدة من المنطقة".

وشدد المسؤول الإيراني على أن "الشرق الأوسط الجديد سيكون منطقة خالية من رعاة البقر الأمريكيين".

وكانت الإمارات وإسرائيل أعلنتا في وقت سابق هذا الشهر توصلهما إلى اتفاق سلام بين الجانبين برعاية أمريكية، وهو يعد أول اتفاق سلام بين دولة عربية وإسرائيل منذ 25 سنة.

المصدر: إرنا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا