آبي يعلن مواصلة الحياة السياسية رغم استقالته

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أنه سيواصل مسيرته السياسية وسيخوض الانتخابات المقبلة، رغم استقالته من منصبه بسبب مشاكل صحية.

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ولفت آبي (65 عاما) إلى أن وضعه الصحي ساء وبدأ يشعر بالإرهاق في يوليو، منوها إلى أنه فقد الثقة في قدرته على خدمة الشعب الياباني.

وقال رئيس الوزراء إنه بحاجة إلى العلاج بعد ظهور نوبة جديدة من مرضه المعوي، مضيفا أنه سيتلقى علاجا جديدا ولكنه يحتاج إلى رعاية طويلة الأمد.

وأضاف آبي أنه سيبقى في منصبه حتى يتم اختيار خليفته، لكنه لم يحدد خليفته المفضل.

وسيقرر الحزب الليبرالي الديمقراطي الأسبوع المقبل كيفية إجراء انتخابات القيادة، حيث من المحتمل أن يدلي البرلمانيون وممثلو الفروع المحلية بأصواتهم، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

المصدر: شينخوا