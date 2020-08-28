لوكاشينكو: هذه "العربدة" بدأت تنتهي

أشار رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، مع حلول اليوم العشرين من الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، إلى أن الوقت قد حان لوقف الفوضى، ويجب الاهتمام بالاقتصاد.

وقال خلال زيارة لإحدى المؤسسات الإنتاجية: "حتى لا يكون بيننا أي جدل: هذه العربدة أخذت تنتهي، ويجب الاهتمام بالاقتصاد".

وشدد لوكاشينكو، على عدم وجود أي فرق بين المؤسسات الإنتاجية، الحكومية والخاصة. يجب أن تعمل جميها بشكل فعال، وتستخدم التكنولوجيات الحديثة لتحقيق النتائج العالية. ووعد بتركيز اهتمام صارم على ذلك.

المصدر: إنترفاكس