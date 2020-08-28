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مصدر مطلع: روسيا ستطرد مستشار السفارة النرويجية بسبب التجسس

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مصدر مطلع: روسيا ستطرد مستشار السفارة النرويجية بسبب التجسس
Sputnik
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قال مصدر مطلع، لوكالة "نوفوستي"، إن السلطات الروسية، ستطرد مستشار البعثة الدبلوماسية النرويجية في موسكو، على خلفية فضيحة تجسس.

وأضاف المصدر: "سيتم إبعاد يان فلات، المستشار في السفارة النرويجية في روسيا".

وفي وقت سابق، تم إعلان أحد موظفي السفارة الروسية في النرويج شخصا غير مرغوب فيه في النرويج، بعد اعتقال رجل بتهمة نقل أسرار دولة إلى "ضابط استخبارات روسي".

من جانبها قالت الخارجية النرويجية، إنها تعتبر طرد دبلوماسيها "غير مبرر على الإطلاق" لأنه "لم ينتهك أي قواعد أو قوانين".

وأشارت الخارجية الروسية بدورها، إلى أن موسكو تعتبر تصرف أوسلو مدمرا وسيؤثر "بشكل سلبي حتما" على العلاقات بين الدولتين.

المصدر: نوفوستي

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