شخصية سوفيتية بارزة تقترح تغيير صفة اللغة الروسية في بيلاروس

قال الرئيس السابق لمجلس السوفيت الأعلى لبيلاروس ستانيسلاف شوشكيفيتش، إن لغة الدولة الوحيدة في الجمهورية يجب أن تكون اللغة البيلاروسية، وبالتالي، يجب حرمان الروسية من هذه الصفة.

وحصلت اللغة الروسية في بيلاروس على صفة لغة الدولة الثانية، نتيجة تعديلات الدستور في عام 1995.

وأضاف شوشكيفيتش، البالغ من العمر 85 عاما: "ليس لدينا مواجهة مع الروس. لم نشهد أبدا صراعا بين الأعراق. لكننا أردنا دائما أن نكون بيلاروسيين. وبشكل عام، <...> قاموا بإخراج لغتنا من بيننا، واستبعدوا ثقافتنا. <...> لا توجد تهديدات حول اللغة الروسية. ولكن يجب أن تكون هناك لغة واحدة للدولة - البيلاروسية، لأنها فقدت وطنها".

في الوقت نفسه، اعترف شوشكيفيتش بأن الانتقال إلى اللغة البيلاروسية كلغة وحيدة للدولة، سيكون "صعبا وطويلا إلى حد ما".

المصدر: نوفوستي