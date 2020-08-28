الخارجية الروسية تستدعي سفير النرويج بسبب إبعاد دبلوماسي روسي

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إنه تم استدعاء السفير النرويجي في موسكو إلى الوزارة، بسبب قرار الجانب النرويجي إبعاد دبلوماسي روسي.

في 19 أغسطس، أعلنت وزارة الخارجية النرويجية عن إبعاد دبلوماسي روسي من المملكة، دون تحديد اسمه ومنصبه.

وبررت الوزارة قرارها، بأن المواطن الروسي ارتكب أفعالا، لا تتوافق مع وضعه ودوره كدبلوماسي.

وفي وقت لاحق، أفادت صحيفة Verdens Gang النرويجية، بأن الدبلوماسي المبعد هو ألكسندر ستيكولشيكوف، الموظف في البعثة التجارية الروسية في النرويج. وذكرت أن قرار إبعاده من أوسلو صدر على خلفية فضيحة تجسس.

المصدر: تاس