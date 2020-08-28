تركمانستان: سنزود الأمم المتحدة بخبراتنا في مكافحة كورونا

قال رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف، خلال اجتماع للحكومة، إن بلاده ستشارك العالم، تجربتها في مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة "سبوتنيك"، أن بيردي محمدوف سيطرح مقترحاته هذه في كلمة سيلقيها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدد بيردي محمدوف مرة أخرى، في الاجتماع الحكومي، على أن جميع الإجراءات التي اتخذتها تركمانستان في مجال مكافحة الوباء، كانت فعالة وتم اتخاذها في الوقت المناسب.

لم يتم في تركمانستان وفقا للبيانات الرسمية، تسجيل أي إصابة، ولو حتى واحدة، بفيروس كورونا المستجد.

وفي نهاية مارس، أفادت الأنباء بأن السلطات التركمانية منعت الصحفيين من استخدام كلمة فيروس كورونا في منشوراتهم. وتم استبعاد هذه الكلمة كذلك من كتيب خاص وزعته وزارة الصحة على المدارس والمستشفيات وأماكن العمل. وتم في البلاد فرض ارتداء الكمامات، وكذلك بعض القيود على عمل المؤسسات.

المصدر: لينتا رو