سيناتور جمهوري: الديمقراطيون سيحرمون الشرطة من التمويل ويحدون تناول الهامبرغر

حذر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الأمريكيين من التنظيم الحكومي المفرط، الذي سيفرضه ممثلو الحزب الديمقراطي الأمريكي إذا فازوا في الانتخابات المقبلة.

وزعم السيناتور، في كلمته خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري أمس، بأن معارضي الرئيس دونالد ترامب، سيحدون حتى من عدد الهامبرغر الذي يمكن أن يأكله الأمريكيون.

وقال: "الحزب الديمقراطي اليوم، لا يريد تحسين حياة الطبقة الوسطى الأمريكية. هم يفضلون أن نبقى صامتين وندعهم يقررون كيف سنعيش".

وأضاف ماكونيل مبتسما: "يريدون أن يملوا عليكم أي نوع من السيارات يمكنكم قيادتها، وأي مصادر معلومات تعتبر موثوقة، وحتى عدد الهامبرغر الذي يمكنكم تناوله".

وتابع السيناتور الجمهوري: "يريدون حرمان الشرطة من التمويل وحرمانكم من حقوقكم بموجب التعديل الثاني (لدستور الولايات المتحدة، الذي يضمن الحق في اقتناء وحمل الأسلحة النارية)، ويريدون منح المهاجرين غير الشرعيين حق العلاج الطبي المجاني".

المصدر: تاس