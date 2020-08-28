ترامب يخطئ في اسم الجنرال الإيراني الراحل سليماني

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر الحزب الجمهوري، عن عملية تصفية قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وأخطأ في نطق كنيته.

وقال ترامب، في كلمته: "خلال تلك العملية، تمكنا من قتل قاسم سوليميني الإرهابي الأول في العالم".

يذكر أن الجيش الأمريكي تمكن في يوم 3 يناير الماضي، من اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني، والقيادي بالحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، قرب بغداد.

المصدر: نوفوستي