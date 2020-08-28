شينزو آبي ينوي تقديم استقالته لتدهور حالته الصحية

ذكرت شبكة NHK اليابانية اليوم الجمعة، أن رئيس وزراء البلاد شينزو آبي ينوي تقديم استقالته لأسباب صحية.

وأضافت الشبكة أن خطوة آبي تأتي رغبة منه في تفادي التسبب في مشاكل للحكومة بسبب تدهور حالته الصحية المزمنة.

وأكد مصدر مطلع على الموضوع، نقلت عنه وكالة "رويترز"، أن آبي قرر الاستقالة.

وتزايدت التكهنات حول صحة آبي ومستقبل ولايته بعد أن قام بزيارتين إلى المستشفى مؤخرا. ويعاني آبي منذ سنوات من مرض التهاب القولون التقرحي المزمن.

المصدر: "رويترز"