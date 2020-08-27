طهران: بومبيو يعيش في واقع مختلف

ردت الخارجية الإيرانية على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على "تويتر" يوم الخميس، إن "13 عضوا في مجلس الأمن الدولي، بمن فيهم رئيس المجلس، أعلنوا أن أمريكا لا تمتلك أي أساس شرعي لتتخذ خطواتها استنادا إلى قرار 2231، لأنها ليست طرفا في الاتفاق النووي".

13 members, incl. President of UNSC have declared that America has NO legal standing in the first place to recourse to 2231, as it's not a JCPOA participant.



The clock is ticking just in Pompeo's

parallel alternate universe! This happens when an ex-spymaster leads US diplomacy. pic.twitter.com/k7LlHTT33t — Saeed Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) August 27, 2020

واعتبر أن تلك الخطوات لا مكان لها "إلا في الواقع المختلف الموازي لبومبيو"، مضيفا أن "هذا ما يحدث عندما يقود مدير سابق للجواسيس الدبلوماسية الأمريكية"، في إشارة إلى أن بومبيو الذي كان مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قبل تعيينه وزيرا للخارجية.

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وجاء ذلك تعليقا على تهديدات بومبيو بفرض العقوبات على أي دولة تبادر إلى تخفيف العقوبات الدولية على إيران.

وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض مبادرة واشنطن لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بموجب القرار 2231 لمجلس الأمن، لأن الولايات المتحدة لم تعد طرفا في اتفاق البرنامج النووي الإيراني.

المصدر: RT