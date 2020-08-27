الأمن الإثيوبي يعلن إحباط مخططات إرهابية لـ"الشباب" و"داعش"

أعلن جهاز الأمن والمعلومات الوطني في إثيوبيا أنه أحبط خططا لتنفيذ هجمات إرهابية، واستطاع قطع قناة لتهريب الأسلحة.

وأوضح جهاز الأمن الإثيوبي في بيان صدر يوم الخميس، أنه تمكن خلال السنة المالية الإثيوبية المنتهية في 7 يوليو الماضي من إلقاء القبض على 33 إرهابيا، 16 منهم ينتمون لحركة "الشباب" و17 لتنظيم "داعش" الإرهابيين، وضبط معهم متفجرات ووثائق كانت بحوزتهم.

وأضاف أنه تم ضبط 499 بندقية كلاشينكوف و237 مسدسا و11 قنبلة يدوية و8 رشاشات وأكثر من 400 رصاصة.

وأشار جهاز الأمن إلى أن "الشباب" و"داعش" نشرا مؤخرا شريط فيديو تضمن تهديدا بشن هجوم على إثيوبيا، مضيفا أنه يعمل على مدار الساعة من أجل إحباط هذه الهجمات.

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية