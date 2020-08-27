وفاة محامية تركية موقوفة في المستشفى بعد إضرابها عن الطعام

قالت شركة "قانون الشعب" التركية للمحاماة، إن المحامية إبرو تيمتك المضربة عن الطعام منذ 238 يوما بعد إدانتها بالانتماء لمنظمة إرهابية، توفيت اليوم الخميس بمستشفى في اسطنبول.

وأضافت الشركة على "تويتر" أن إبرو تيمتك أضربت عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة، لكنها توفيت بعد أن توقف قلبها اليوم الخميس.

وأفادت منظمات دولية لحقوق المحامين بأن تيمتك المحكوم عليها بالسجن أكثر من 13 عاما، وزميلها أيتاج أونسال، أعلنا الإضراب عن الطعام في أبريل "لدعم مطلبهما بمحاكمات عادلة وتطبيق العدالة في تركيا".

وكان المحاميان قد تعهدا بمواصلة الإضراب عن الطعام حتى وإن أفضى لموتهما، وفق ما جاء في بيان للرابطة الدولية للمحامين ومنظمات أخرى في 11 أغسطس.

المصدر: رويترز