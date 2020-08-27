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البنتاغون: إطلاق الصين للصواريخ يزعزع الاستقرار

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البنتاغون: إطلاق الصين للصواريخ يزعزع الاستقرار
Reuters
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن المناورات العسكرية الصينية في بحر الصين الجنوبي "تزعزع الاستقرار" في المنطقة.

وجاء في بيان للوزارة بهذا الصدد أنها "قلقة إزاء قرار جمهورية الصين الشعبية إجراء مناورات عسكرية خلال الفترة من 23 إلى 29 أغسطس، وإطلاق صواريخ بالستية قرب جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي".

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وأشار البيان إلى أن "إجراء المناورات قرب المنطقة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي غير بناء من ناحية وقف التوتر ودعم الاستقرار".

وأضاف أن أعمال الصين "تزيد من زعزعة الاستقرار في بحر الصين الجنوبي".

وكانت الصين قد أطلقت صاروخين بالستيين في إطار مناوراتها العسكرية بالقرب من جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الجزر تحت سيطرة الصين منذ عام 1974، ومتنازع عليها بين بكين وتايوان وفيتنام.

المصدر: نوفوستي

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