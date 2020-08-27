رويترز: تحميل سفينة إيرانية بالألومينا الفنزويلية

قالت 3 مصادر مطلعة إن سفينة ترفع العلم الإيراني انتهت من تحميل شحنة من الألومينا في فنزويلا الشهر الحالي، بعد أن سلمت إمدادات لمتجر إيراني هناك.

وأفادت رويترز بأن ذلك يعد أحدث مؤشر على تقارب العلاقات بين البلدين الخاضعين لعقوبات أمريكية، مشيرة إلى أنها لم تستطع معرفة مشتري شحنة الألومينا، ولا وجهتها.

والألومينا مسحوق يستخرج من معالجة البوكسيت وهو مكون رئيسي في تصنيع الألومنيوم، وتنتج إيران مسحوق الألومنيوم منذ سنوات لاستخدامه في برنامجها الصاروخي بمنشأة سرية أقامها الحرس الثوري الإيراني حسبما أوردته "رويترز" في يونيو، نقلا عن مسؤول سابق بالحكومة الإيرانية ووثائق تخص المنشأة.

وتظهر بيانات "رفينيتيف أيكون" أن السفينة "غوسلان" اتجهت إلى لاغويرا بعد تحميلها في ميناء شركة البوكسيت والألومينا الفنزويلية "سي في جي باوكسيلوم"، ثم أبحرت في 19 أغسطس.

المصدر: وكالات