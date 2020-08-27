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ترامب يهاجم رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

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ترامب يهاجم رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وقال ترامب: "لقد أصبحوا مثل منظمة سياسية وهذا ليس بالشيء الجيد.. لا أعتقد أن هذا أمر جيد للرياضة أو للبلاد".

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والأربعاء، قررت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين تأجيل 3 مباريات بالأدوار الإقصائية بعدما قاطع مليووكي باكس، مباراته الخامسة في سلسلة مواجهاته ضد أورلاندو ماجيك احتجاجا على العنصرية.

ويأتي قرار باكس ومقره ولاية ويسكونسن، بعد إطلاق الشرطة النار على جيكوب بليك وهو من أصول إفريقية في مدينة كينوشا في الولاية يوم الأحد.

إلا أن الرابطة تراجعت اليوم الخميس عن قرارها، حيث ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن لاعبي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وافقوا على استكمال الموسم بعد أن أجبروا الرابطة على تأجيل مباريات بالأدوار الإقصائية يوم الأربعاء احتجاجا على الظلم العنصري ووحشية الشرطة.

وذكرت شبكة "ESPN" وصحيفة "واشنطن بوست" أن لاعبي دوري السلة الأمريكي وافقوا على استئناف الأدوار الاقصائية بعد اجتماع لهم في ديزني وورلد في فلوريدا حيث تقام المنافسات هناك بسبب جائحة كورونا.

المصدر: رويترز

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