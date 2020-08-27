دائنون لإيران يحاولون استرداد أموال من البورصة الألمانية

يحاول دائنون لإيران استرداد أموال من وحدة "كليرستريم" التابعة للبورصة الألمانية.

وقالت الشركة المشغلة لسوق الأسهم الألمانية يوم الخميس، إن دائنين لإيران أقاموا دعوى قضائية في محكمة بنيويورك يطالبون فيها وحدة "كليرستريم" التابعة للبورصة الألمانية بتسليم أصول يقال إنها ترجع إلى البنك المركزي الإيراني.

وأفادت البورصة الألمانية بأن الدعوى مقامة بحق "كليرستريم" وإيران وبنكها المركزي وعدة مؤسسات أخرى.

وأضافت أن "كليرستريم" ترى في هذه المطالب أنها مزاعم لا أساس لها وستأخذ خطواتها للدفاع عن نفسها.

وكانت السلطات الأمريكية استهدفت "كليرستريم" لسنوات ضمن تحقيقات فيما إذا كانت الشركة قد انتهكت قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.

وتنفي البورصة الألمانية ارتكاب أي مخالفات.

المصدر: رويترز