نائب تركي يدعو إلى قيام "تركيا الكبرى"

نشر موقع greek city times" اليوناني يوم الخميس تقريرا خص به النزاع بين أثينا وأنقرة وطموح تركيا الكبير.

وقال كاتب التقرير: "في الوقت الذي يتباهى فيه أحد منظري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإنشاء "تركيا الكبرى" التي تضم شمال اليونان وجزر بحر إيجة الشرقية، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وألمانيا دعم حلفائهم الأتراك في عدوانهم على اليونان".

https://arabic.rt.com/prg/telecast/1148424-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7/

وأضاف: "نشر متين كولونك، وهو منظر لأردوغان وعضو في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، ومن المقاطعة نفسها التي يعيش فيها والدا أردوغان، تغريدة على "تويتر" أعلن من خلالها المطالبة بـ"تركيا الكبرى".

وبحسب التقرير فقد دعا كولونك في سلسلة من التغريدات إلى "تركيا الكبرى" التي تشمل مناطق واسعة من شمال اليونان وجزر بحر إيجة الشرقية، ونصف بلغاريا وقبرص وأرمينيا بكاملها، ومناطق واسعة من جورجيا والعراق وسوريا.

وأشاد كولونك في تغريداته بانتصار السلاجقة على الإمبراطورية البيزنطية في مانزكرت عام 1071 الذي سمح للأتراك الآسيويين بدخول الأناضول لأول مرة في التاريخ.

وذكر النائب التركي: "دخلت تركيا القرن الحادي والعشرين بخطوات كبيرة بروح عام 1071، وهي تتقدم بخطوات كبيرة. واليوم، يعود سبب عودة العالم الغربي إلينا مرة أخرى إلى الصحوة من جديد لدولة كانت تنام بعد عام 1938 وانفتاحها على سوريا والبحر الأبيض المتوسط وإفريقيا بروحها عام 1071".

8. Türkiye 1071 ruhu ile girdiği 21.Yüzyıla büyük hamleler, büyük adımlar atarak ilerlemektedir. Bugün, batı dünyasının yeniden üzerimize gelme nedeni, 1938 sonrası uyutulan bir milletin 15 Temmuz'da yeniden uyanması ve 1071 ruhu ile Suriye'ye, Akdeniz'e, Afrika'ya açılmasıdır. pic.twitter.com/SPZrhbkaPS — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) August 26, 2020

وأوضح الموقع اليوناني أنه من خلال "روح 1071"، اعترف كولونك فعليا بأن تركيا تهدف إلى غزو سوريا والبحر الأبيض المتوسط وإفريقيا عسكريا والسيطرة عليها.

وفي تغريدته التالية، قال عضو البرلمان التركي: "أحفاد أولئك الذين يعتقدون أنهم سيخرجوننا من الأناضول يحاولون اليوم إخراجنا من البحر الأبيض المتوسط.. ليس لدي شك في أنهم سيهزمون في البحر الأبيض المتوسط.. روح انتصار مانزيكرت حية.. حكومة تركيا والحاجة إلى تلبية روح الأمة في كل مجال".

وأرفقت التغريدة خريطة لتركيا الكبرى تظهر شمال اليونان وجزر بحر إيجة الشرقية التي تحتلها تركيا.

9. Bizi Anadolu'dan çıkaracaklarını zannedenlerin torunları bugün bizi Akdeniz'den çıkarmaya çalışıyorlar. Bir yenilgi de Akdeniz de alacaklarına hiç şüpheniz olmasın. #MalazgirtZaferi ruhu diridir. Türkiye devleti ve milleti ile bu ruhun gereğini her alanda yerine getirmektedir. pic.twitter.com/zzyPSeuD3B — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) August 26, 2020

جدير بالذكر أن الوضع شرق البحر المتوسط آخذ بالتصاعد والتطورات تتسارع، حيث تركيا أعلنت إجراء مناورات عسكرية في أحدث سلسلة من التدريبات العسكرية التي أججت التوترات بين أنقرة وأثينا.

وفي آخر المواقف التركية، أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن الحل الوحيد لنزاع بلاده مع اليونان هو من خلال الحوار والمفاوضات، متهما أثينا بمفاقمة التوتر بشأن التنقيب التركي عن الغاز في شرق المتوسط.

المصدر: موقع "غريك سيتي تايمز"