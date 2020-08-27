 
مباشر

نائب تركي يدعو إلى قيام "تركيا الكبرى"

أخبار العالم

نائب تركي يدعو إلى قيام
Reuters
تركيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/om49

نشر موقع greek city times" اليوناني يوم الخميس تقريرا خص به النزاع بين أثينا وأنقرة وطموح تركيا الكبير.

وقال كاتب التقرير: "في الوقت الذي يتباهى فيه أحد منظري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإنشاء "تركيا الكبرى" التي تضم شمال اليونان وجزر بحر إيجة الشرقية، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وألمانيا دعم حلفائهم الأتراك في عدوانهم على اليونان".

https://arabic.rt.com/prg/telecast/1148424-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7/

وأضاف: "نشر متين كولونك، وهو منظر لأردوغان وعضو في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، ومن المقاطعة نفسها التي يعيش فيها والدا أردوغان، تغريدة على "تويتر" أعلن من خلالها المطالبة بـ"تركيا الكبرى".

وبحسب التقرير فقد دعا كولونك في سلسلة من التغريدات إلى "تركيا الكبرى" التي تشمل مناطق واسعة من شمال اليونان وجزر بحر إيجة الشرقية، ونصف بلغاريا وقبرص وأرمينيا بكاملها، ومناطق واسعة من جورجيا والعراق وسوريا.

وأشاد كولونك في تغريداته بانتصار السلاجقة على الإمبراطورية البيزنطية في مانزكرت عام 1071 الذي سمح للأتراك الآسيويين بدخول الأناضول لأول مرة في التاريخ.

وذكر النائب التركي: "دخلت تركيا القرن الحادي والعشرين بخطوات كبيرة بروح عام 1071، وهي تتقدم بخطوات كبيرة. واليوم، يعود سبب عودة العالم الغربي إلينا مرة أخرى إلى الصحوة من جديد لدولة كانت تنام بعد عام 1938 وانفتاحها على سوريا والبحر الأبيض المتوسط وإفريقيا بروحها عام 1071".

وأوضح الموقع اليوناني أنه من خلال "روح 1071"، اعترف كولونك فعليا بأن تركيا تهدف إلى غزو سوريا والبحر الأبيض المتوسط وإفريقيا عسكريا والسيطرة عليها.

وفي تغريدته التالية، قال عضو البرلمان التركي: "أحفاد أولئك الذين يعتقدون أنهم سيخرجوننا من الأناضول يحاولون اليوم إخراجنا من البحر الأبيض المتوسط.. ليس لدي شك في أنهم سيهزمون في البحر الأبيض المتوسط.. روح انتصار مانزيكرت حية.. حكومة تركيا والحاجة إلى تلبية روح الأمة في كل مجال".

وأرفقت التغريدة خريطة لتركيا الكبرى تظهر شمال اليونان وجزر بحر إيجة الشرقية التي تحتلها تركيا.

جدير بالذكر أن الوضع شرق البحر المتوسط آخذ بالتصاعد والتطورات تتسارع، حيث تركيا أعلنت إجراء مناورات عسكرية في أحدث سلسلة من التدريبات العسكرية التي أججت التوترات بين أنقرة وأثينا.

وفي آخر المواقف التركية، أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن الحل الوحيد لنزاع بلاده مع اليونان هو من خلال الحوار والمفاوضات، متهما أثينا بمفاقمة التوتر بشأن التنقيب التركي عن الغاز في شرق المتوسط.

المصدر: موقع "غريك سيتي تايمز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا