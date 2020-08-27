واشنطن تعلن موعد إعادة عقوباتها على إيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن واشنطن ستعيد فرض عقوباتها ضد إيران اعتبارا من 20 سبتمبر المقبل.

ونشر بومبيو اليوم الخميس تغريدة كتب فيها: "لقد أطلقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إجراء مدته 30 يوما لاستعادة كافة العقوبات الدولية ضد إيران بعد عجز مجلس الأمن عن دعم مهمته التي تكمن في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. ستتم إعادة فرض هذه العقوبات في منتصف ليل 20 سبتمبر بتوقيت غرينتش".

Last week, the U.S. triggered the 30-day process to restore virtually all @UN sanctions on Iran after the Security Council failed to uphold its mission to maintain international peace and security. These sanctions will snap back at midnight GMT on September 20. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 27, 2020

وأضاف: "إذا عرض أي عضو في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول مواصلة رفع العقوبات، ستعارضه الولايات المتحدة. إذا لم يتم تقديم أي مشروع بهذا الشأن فالعقوبات ضد إيران ستستأنف على أي حال في 20 سبتمبر. وهكذا يعمل قرار مجلس الأمن رقم 2231".

If any member of the @UN Security Council introduces a resolution to continue sanctions relief, the U.S. will oppose it. If no resolution is introduced, the sanctions on Iran will still return on September 20. That’s how UNSCR 2231 works. pic.twitter.com/KK7tyq0tJP — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 27, 2020

وأعلن رئيس مجلس الأمن الدولي مندوب إندونيسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديان تريانشاخ جاني، عدم إمكانية تمرير مبادرة الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات على إيران، بعد أن عارض المجلس التحرك الأمريكي.

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المصدر: RT