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برشلونة تجرد ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس من جميع جوائزها وأوسمتها

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برشلونة تجرد ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس من جميع جوائزها وأوسمتها
Reuters
الملك الإسباني السابق خوان كارلوس
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صوت مجلس مدينة برشلونة الإسبانية لصالح تجريد ملك البلاد السابق خوان كارلوس من كل الجوائز الرسمية التي تلقاها من المدينة، وبينها أعلى أوسمتها بسبب شبهات الفساد التي تحوم حوله.

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وبين الجوائز الشرفية التي تلقاها خوان كارلوس من برشلونة، الميدالية الذهبية التي تمنح لمن تميزوا عبر استحقاق شخصي أو بتقديم خدمات استثنائية لبرشلونة.

يذكر أن الملك السابق البالغ 82 عاما يقيم حاليا في الإمارات منذ أن غادر إسبانيا في منتصف أغسطس الجاري، على خلفية شبهات الفساد التي تلاحقه في تعاملاته المالية بإسبانيا وسويسرا.

ورفض خوان كارلوس مرارا التعليق على اتهامات الفساد، ولم يفتح بحقه أي تحقيق رسمي.

المصدر: رويترز

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