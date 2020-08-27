بولندا تستدعي السفير البيلاروسي

استدعت وزارة الخارجية البولندية السفير البيلاروسي لديها بسبب تصريحات السلطات البيلاروسية حول طموحات وارسو بضم مقاطعة غرودنو البيلاروسية.

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وأعلن نائب وزير الخارجية البولندي، مارتشين بشيداتش، عبر "تويتر" اليوم الخميس: "في ظل الاتهامات المتكررة وغير المبررة من قبل السلطات البيلاروسية ضد بولندا، تم استدعاء سفير جمهورية بيلاروس إلى وزارة خارجية بولندا اليوم في الساعة 15.00 (16.00 بتوقيت موسكو)".

وفي وقت سابق من اليوم أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن قناعته بأن السلطات البولندية تخطط لضم منطقة غرودو الحدودية في حال تفكك بلاده، مؤكدا أن هذه الخطة لن تنجح.

وكان رئيس الديوان الرئاسي البولندي، كشيشتوف شيرسكي، نفى أن تكون بلاده تنوي ضم الأراضي البيلاروسية وتقويض وحدتها.

المصدر: نوفوستي