برلماني روسي عن تشخيص الأطباء الألمان حالة نافالني: "هذا محض تخيلات"

علق عضو مجلس الدوما الروسي الأكاديمي غينادي أونيشينكو، في مقابلة صحفية على زعم الأطباء الألمان بأن المعارض الروسي أليكسي نافالني، تعرض للتسمم، وقال: "هذا محض تخيلات".

وعند سؤاله عن ماهية المادة الموجودة في مجموعة مثبطات الكولينستريز؟ (في الغرب يكتبون ويقولون إن أليكسي نافالني "تسمم به")، أضاف الأكاديمي أونيشينكو الذي شغل سابقا منصب رئيس الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور" : "سمعنا اليوم أوهام أوي يانسون رئيس الجمعية الألمانية للطب المكثف والإنعاش، الذي كتب رواية رائعة حول كيفية عمل هذه المواد، وكيف يمكن أن تؤثر، وكيف يمكن استخدامها. وطرح عددا من الفرضيات. أدرك أنه لدى يانسون خبرة كبيرة، ربما ... ميركل تثق به".

وتابع أونيشينكو: "بالنسبة لمثبطات الكولينستيراز، هناك ثلاثة أنواع من الأدوية المستخدمة في الممارسة الطبية، وهي تستخدم على نطاق واسع. ثلاثة أنواع، ثلاث مجموعات من هذه الأدوية معتمدة رسميا ليس فقط في بلدنا، ولكن في جميع أنحاء العالم". وقال مخاطبا زميله الألماني: "في نهاية الأمر، قل ذلك أيضا. إذا كنت متمكنا فعلا في اختصاصك. أنا ضد نشر أي نوع من المعلومات المبهمة في وسائل الإعلام. ومهمتها هنا، على ما يبدو، ليس العلاج، بل تقديم عرض سياسي دوري على شكل اتهامات، على شاكلة قضية عائلة سكريبال. أعتقد، أن وكالة المخابرات المركزية استنفدت ما في جعبتها، لأنها تكرر العرض وفقا لنفس السيناريو. الآن هنا السيد نافالني".

وانتقد أونيشينكو، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي طالبت روسيا "بمعاقبة المسؤولين في قضية نافالني". وقال: "أعتقد أنها نسيت أنه في المجال القانوني الدولي، ليس لها بصفتها زعيمة ألمانيا الحق القانوني في التحدث بهذه الطريقة".

المصدر: kp.ru